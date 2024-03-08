رونالدو وتوتى بقميصى الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

حرص جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لـ"روما الإيطالي"، والأسطورتان رونالدو وتوتي على تقديم كأس مصر، قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك، المقامة حاليًا على استاد الأول بارك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر (نسخة 2022 /2023).

كما حرص مورينيو ورونالدو وتوتي على مصافحة لاعبي القطبين والتقاط صورة تذكارية معهم، فيما دخل رونالدو على ملعب الأول بارك مرتديًا قميص الأهلي، بينما ظهر توتي مرتديًا قميص الزمالك.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

ت شكيل الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: دونجا - أوباما - عبدالله السعيد - زيزو - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي - محمود علاء - مصطفى الزناري - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي - ناصر ماهر - محمود شيكابالا - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.