نهائى كأس مصر.. إحياء ذكرى العامرى فاروق قبل انطلاق مباراة الأهلى والزمالك

شهد ملعب "الأول بارك" الذي يحتضن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، إحياء ذكرى الراحل العامري فاروق نائب رئيس المارد الأحمر السابق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر خارج البلاد، ويدير المباراة الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز باللقب للمرة رقم 39 في تاريخه، بينما يرغب الزمالك في التتويج باللقب رقم 29 في تاريخه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.