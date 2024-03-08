"كهربا" يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، بكأس مصر (نسخة 2022/2023).

موعد قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/ 2023).

وتقام المواجهة المرتقبة بين الكبيرين الأحمر والأبيض، على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

القنوات الناقلة لقمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (نسخة 2022/2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي، عبر شبكة قناتي أون تايم سبورت وMBC مصر، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/ 2023).

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر القناتين يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحليين العالميين، مثل الثنائي البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ومواطنه جوزيه مورينيو.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب نسخة الموسم الماضي من البطولة، عقب ريمونتادا مثيرة للمارد الأحمر أمام بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت خلال أبريل 2023، على ستاد القاهرة الدولي، في سهرة كروية رمضانية.

ويحتل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس مصر وذلك برصيد 38 لقبا، يليه غريمه التقليدي الزمالك برصيد 28 لقبا.