قبل قمة الكأس.. أشرف صبحى يجتمع بـ"مجلسى الزمالك والأهلى" (صور)

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع مجلي إدارة ناديي الزمالك والأهلي، على هامش الاستعداد للمواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر "2022/ 2023".

وشهدت الجلسة التي أقيمت اليوم الجمعة، حضور مجلس نادي إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالإضافة إلى مجلس الأهلي.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على الروح الطيبة بين إدارة الناديين والمشهد المشرف الحالي بينهما.

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة العمل على استمرار هذا المشهد العظيم خلال مواجهة اليوم بين الفريقين على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للخروج بالشكل الأمثل الذي يليق ببلادنا مصر، وخاصة أن المباراة سيتابعها الملايين في جميع أرجاء الوطن العربي وكل البلدان حول العالم.

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي (2022 /2023)

يلتقي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/ 2023).

وتقام المواجهة المرتقبة بين الكبيرين الأحمر والأبيض، على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر (2022 /2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي، عبر شبكة قناتي أون تايم سبورت وMBC مصر، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/ 2023).

ويسبق المباراة تقديم أستديو تحليلي، عبر القناتي يضم نجوم الكرة السابقيين، فضلا عن الثنائي البرتغالي مانويل جوزيه أسطورة التدريب الأسبق للنادي الأهلي ومواطنه جوزيه مورينيو.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب نسخة الموسم الماضي من البطولة، عقب ريمونتادا مثيرة للمارد الأحمر أمام بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت خلال أبريل 2023، على ستاد القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية.

اجتماع صبحي مع مجلسي الزمالك والأهلي

اجتماع صبحي مع مجلسي الزمالك والأهلي

اجتماع صبحي مع مجلسي الزمالك والأهلي