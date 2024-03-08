الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. ماذا قال كولر للاعبي الأهلي عن شيكابالا وثلاثي الزمالك المرعب؟

كولر
كولر

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين في فندق الإقامة، استمرت 60 دقيقة قبل ساعات من مواجهة الزمالك  في نهائي كأس مصر علي ملعب الأول بارك.

وكشف مصدر مسئول لـ"الدستور"، أن الجلسة استمرت قرابة الساعة، تحدث فيها عن أبرز نقاط القوة والضعف فى الزمالك وكذلك طريقة لعبه تحت قيادة جوزيه جوميز شهدت عرض بعض الفيديوهات للمنافس، وكلف لاعبى الوسط وعلي معلول ومحمد هانى بالحذر من مجموعة الهجوم الأمامية للزمالك التى تمتاز باللعب على الأطراف.

وأضاف المصدر، أن “كولر” أكد للاعبيه أن أبرز نقاط القوة للمنافس هى سرعة ومهارة الرباعى محمود عبدالرازق “شيكابالا” وعبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد مصطفى زيزو بجانب وجود لاعبين مثل مصطفى شلبى وأحمد حمدى والتونسى سيف الجزيري.

وأشار إلي أن “كولر” قام بتدريب لاعبيه على الطرق الدفاعية خاصة فى لاعب ضد لاعب.

وشدد السويسرى على ضرورة السرعة فى الهجمات وتناقل الكرة واستغلال سرعات ومهارات بيرسى تاو ورضا سليم أو حسين الشحات.

وحذر لاعبى خط الوسط والدفاع من ترك مساحات للتسديد من على حدود منطقة الجزاء خاصة أن الرباعى شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو وناصر ماهر وعبدالله السعيد يمتلكون تلك الميزة.

وطالب بيرسى تاو وحسين الشحات على وجه التحديد بالتحول السريع بالكرة إلى المناطق الهجومية والتركيز واستغلال أنصاف الفرص.

كأس مصر| مران بدني خفيف للأهلي بالفندق

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ترتيبات عديدة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

وتقرر إقامة مران بدني خفيف للاعبين في فندق الإقامة وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

ويرتدي الأهلي خلال المباراة طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

يلتقي  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

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