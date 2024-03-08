الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر

مباراة الزمالك ضد
مباراة الزمالك ضد الاهلي

ستكون الجماهير المصرية على موعد مع مباراة الزمالك ضد الأهلي وهي مواجهة منتظرة ستجمع القطبين في نهائي كأس مصر (موسم 2022-2023)، والمؤجلة من العام الماضي.

مباراة الزمالك ضد الأهلي تحمل الطابع التاريخي لأنها أول مباراة في تاريخ نهائي الكأس تقام خارج مصر.

رقم مباراة الزمالك ضد الأهلي اليوم

وستكون مباراة الزمالك والأهلي اليوم هي الحادية والعشرين في تاريخ مواجهات القطبين في نهائي كأس مصر والسادسة في الألفية الجديدة.

وشهدت المواجهات السابقة توازنًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات، وتعادلا مرتين وتقاسما اللقب، في حين تفوق الزمالك في الألفية الجديد وحقق ثلاثة انتصارات أعوام 2015 و2016 و2021، بينما فاز الأهلي مرتين عامي 2006 و2007.

 

تشكيل مباراة الزمالك والأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” - محمد أشرف «روقة» - عبدالله السعيد

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبى - ناصر منسى.

 

ميعاد مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

 

ستنطلق مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة) على ستاد "الأول بارك" معقل فريق النصر، في العاصمة السعودية الرياض.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي إم بي سي مصر، وأون تايم سبورتس، حيث سيسبقها استوديو تحليلي بحضور المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.
  

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