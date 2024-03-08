تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مواجهة منتظرة تترقبها جماهير الكرة المصرية، عندما يلتقي الغريمان التقليديان الأهلي والزمالك، مساء اليوم، في المباراة النهائية لكأس مصر موسم (2022-2023).

وستقام مباراة نهائي كأس مصر، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة (الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة)، على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر، خارج حدود الدولة المصرية.

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، بالفرنسي أنتوني موديست، لقيادة هجوم «الأحمر» في مباراة الليلة، إلى جانب الجنوب إفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات.

كما من المحتمل أن يشارك عمرو السولية كأساسي في مركز خط الوسط إلى جانب مروان عطية، وإمام عاشور، ومروان عطية.

وسيغيب عن مباراة اليوم، كل من الفلسطينى وسام أبو على، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست.

يذكر أن الأهلي حامل لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، وكانت في موسم 2020-2021، وسجل للأبيض وقتها أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور، فيما أحرز هدف المارد الأحمر الوحيد حسام حسن لاعب سموحة الحالي.