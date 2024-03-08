تفوق أحمر.. تاريخ 26 مواجهة جمعت بين الأهلى والزمالك فى مارس

يلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، الليلة في نهائى كأس مصر نسخة 2022/2023، الذي يقام لأول مرة منذ انطلاقه، خارج البلاد.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر، في تمام السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية "الرياض".

وترصد "الدستور" في التقرير التالي، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في مختلف المسابقات، خلال شهر مارس.

التقى الأهلي والزمالك خلال شهر مارس 26 مرة، بواقع 3 مرات في كأس مصر، و6 مواجهات في الدوري الممتاز، ومثلها في دوري منطقة القاهرة، 3 مباريات في بطولة كأس السلطان

مواجهات القطبين في كأس مصر خلال شهر مارس

تواجه الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر خلال شهر مارس في 3 مناسبات، فاز المارد الأحمر مرتين، الأولى في 15 مارس 1929، بهدف دون رد في ربع النهائي، والثانية في 24 مارس 1933، بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، فيما تفوق الزمالك مرة وحيدة في 21 مارس 1948، بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي.

14 مواجهة بين الأهلي والزمالك بالدوري في مارس

التقى قطبا الكرة المصرية في الدوري الممتاز خلال شهر مارس 14 مرة، وكان الفوز حليف الأهلي في 5 مواجهات، فيما انتصر الزمالك في 3 مرات، فرض التعادل نفسه في 6 مباريات، بينها 5 بنتيجة سلبية ولقاء وحيد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان أكبر فوز للأهلي على الزمالك في الدوري خلال الشهر ذاته بأربعة أهداف مقابل هدفين في 26 مارس 1954، أما أكبر فوز للفارس الأبيض على حساب الأحمر، كان بنتيجة 3-1 في 2 مارس 2001.

تاريخ مواجهات القطبين بالبطولات الأخرى خلال مارس

والتقى الأهلي والزمالك في دوري منطقة القاهرة الذي أقيم في الفترة من 1922 وحتى 1958، ست مرات، فاز المارد الأحمر في مواجهتين بنفس النتيجة (3-1)، فيما انتصر الزمالك مرة وحيدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادل الفريقان 3 مرات بنفس النتيجة (1-1).

وتواجه القطبان في بطولة كأس السلطان -أول بطولة مصرية رسمية برعاية بريطانية- في الفترة من 1917 وحتى 1938، ثلاث مرات، تعادلا في الأولى بهدف لكل منهما، في الدور نصف النهائي بتاريخ 17 مارس 1924، وبعدها بأربعة أيام خاضا مباراة أخرى لتحديد الفائز، وحسمها الزمالك بهدفين دون رد، قبل أن يكرر الأبيض الفوز على الأهلي في المواجهة الثالثة بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي بتاريخ 7 مارس 1930.