الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى والزمالك.. "التكافؤ" يسيطر على نتائج قمة "نهائى كأس مصر"

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تحمل مباراة اليوم الرقم 22 في تاريخ المواجهات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وشهدت المباريات الماضية تكافؤًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وسجل كل فريق 35 هدفًا، وفيما يلي نتائج المباريات النهائية التي جمعت الفريقين.

20 أبريل 1928: فاز الأهلي بهدف سجله مختار التتش.

26 يونيه 1931: فاز الأهلي 4-1 وسجل للأهلي محمود لبيب "هدفين" ومصطفى كامل طه ومختار التتش، وسجل للزمالك رمزي برسوم.

6 مايو 1932: فاز الزمالك 2-1 وسجل للزمالك إسماعيل رأفت وسيد مرعي وسجل للأهلي أمين شعير.

10 مايو 1935: فاز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها مصطفى كامل "هدفين" وإسماعيل السكري.

14 مايو 1938: تعادل الفريقان1-1 وسجل للأهلي حسن الفار لاعب الزمالك في مرماه وسجل للزمالك حسين لبيب، وأعيدت المباراة يوم 2 ديسمبر 1938 وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله حسين الفار لاعب الأهلي في مرماه.

17 مايو 1942: فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد الجندي وصالح الصواف وأحمد مكاوي.

2 يونيو 1944: حقق الزمالك فوزه الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين وفاز بستة أهداف نظيفة سجلها زقلط "ثلاثة أهداف هاتريك " وعبدالكريم صقر "هدفين" والسحيمي.

29 أبريل 1949: فاز الأهلي 3-1 وسجل للأهلي توتو وحسين مدكور وفتحي خطاب وسجل للزمالك أحمد أبوحسين.

11 مايو 1952: فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما عصام بهيج وعلاء الحامولي.

8 مايو 1953: فاز الأهلي 4-1 وسجل للأهلي صالح سليم "هدفين" وأحمد مكاوي وعبدالوهاب سليم وسجل للزمالك أحمد أبوحسين.

9 مايو 1958:  تعادل الفريقان بدون أهداف وأعيدت المباراة 13 مايو 1958، وانتهت بالتعادل 2-2 واقتسم الفريقان اللقب، وسجل للأهلي ميمي الشربيني وللزمالك عصام بهيج.

24 أبريل 1959: فاز الزمالك 2-1 وسجل للزمالك عصام بهيج وعلي الحسني وسجل للأهلي طه إسماعيل.

28 أبريل 1978: فاز الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 وسجل جمال عبدالحميد ومحمود الخطيب وطاهر الشيخ ومصطفى عبده وسجل للزمالك طه بصري وعلي خليل.

26 يونيه 1992: فاز الأهلي 2-1 وسجل للأهلي أيمن شوقي "هدفين" وللزمالك رضا عبدالعال.

16 يونيه 2006: فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عماد متعب "هدفين" وعماد النحاس.

2 يوليو 2007: فاز الأهلي على الزمالك 4-3 في الوقت الإضافي بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل 2-2 وسجل للأهلي أسامة حسني "هدفين" وعماد متعب ومحمد أبوتريكة وسجل للزمالك عمرو زكي وشيكابالا وجمال حمزة.

21 سبتمبر 2015: فاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما باسم مرسي.

8 أغسطس 2016: فاز الزمالك 3-1 وسجل للزمالك باسم مرسي "هدفين" أحدهما من ركلة جزاء ومصطفى فتحي، وسجل للأهلي عبدالله السعيد من ركلة جزاء .

21 يوليو 2022: فاز الزمالك 2-1 وسجل للزمالك أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور، وسجل حسام حسن للأهلي.

بطولة كأس مصر الاهلى الزمالك صالح سليم عصام بهيج

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