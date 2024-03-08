عاجل| مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

علمت “الدستور” من مصادرها داخل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، قد استقر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، في نهائي كأس مصر (2022-2023).

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

وسيكون تشكيل الزمالك في مباراة الأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، عبدالله السعيد، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، ناصر منسي، مصطفى شلبي.

وسيلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في المباراة النهائية لكأس مصر التي ستجمعهما في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة) على ستاد "الأول بارك" معقل فريق النصر، في العاصمة السعودية الرياض.

وستكون مباراة الزمالك والأهلي اليوم هي الحادية والعشرين في تاريخ مواجهات القطبين في نهائي كأس مصر والسادسة في الألفية الجديدة.

وشهدت المواجهات السابقة توازنًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات، وتعادلا مرتين وتقاسما اللقب، في حين تفوق الزمالك في الألفية الجديد وحقق ثلاثة انتصارات أعوام 2015 و2016 و2021، بينما فاز الأهلي مرتين عامي 2006 و2007.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست.

يذكر أن الأهلي حامل لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، وكانت في موسم 2020-2021، وسجل للأبيض وقتها أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور، فيما أحرز هدف المارد الأحمر الوحيد حسام حسن لاعب سموحة الحالي.

وسيحصل الفائز بمباراة اليوم على 850 ألف دولار، فيما والخاسر ينال 150 ألف دولار، كما يحصل كل فريق على 100 ألف دولار نظير المشاركة في لقاء اليوم.