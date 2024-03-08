الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مران بدنى خفيف للأهلى بالفندق وكولر يعقد محاضرة ختامية قبل مواجهة الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

 وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ترتيبات عديدة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.
وتقرر إقامة مران بدني خفيف للاعبين في فندق الإقامة وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.
من المقرر أن يرتدي الأهلي خلال المباراة طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

كولر يعقد محاضرة ختامية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة

 في المقابل يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة ختامية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم على لقب كأس مصر.

ويناقش المدير الفني للفريق آخر التعليمات الفنية والجوانب الخططية والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

كأس مصر.. الفريق يختتم استعداداته لمباراة الزمالك

 واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

خاض الفريق مرانه على ملعب نادي النصر، بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني، قد عقد محاضرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

بدأ المران بتجمع اللاعبين والجهاز الفني لقراءة الفاتحة، وبعدها أدى الجميع فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية الخاصة بالمواجهة.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف  تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

كولر الاهلى الزمالك نهائى كاس مصر السعودية

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