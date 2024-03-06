تفاصيل مران الأهلي في "الأول بارك" استعدادًا لنهائي كأس مصر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الجمعة القادم في نهائي بطولة كأس مصر.

خاض الأهلي مرانه على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، بعد أن كانت بعثة الفريق قد وصلت إلى مدينة الرياض ظهر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وعلى صعيد آخر، قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لديه دوافع كبيرة في المنافسة على لقب كأس مصر، عندما يلتقي مع الزمالك مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «سعيد للغاية بالأجواء هنا، وقد حصلنا على فترة كافية للاستعداد للمباراة، ووجود جماهير الأهلي يزيد من دوافعنا».

وأشار كولر إلى أن المباراة سوف تكون أمام منافس قوي يضم عناصر مميزة، كما هو حال الأهلي الذي يخوض المباراة بحثًا عن لقب جديد خلال الموسم الجاري.

وأضاف: «لدينا غيابات مؤثرة، هناك أكثر من لاعب مصاب استمر في القاهرة، بينما يوجد أكثر من لاعب بحاجة إلى مزيد من الجاهزية، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى ضم ٢٣ لاعبًا للقائمة».

وأكد أن الفريق لم يبدأ الموسم بشكل مرضٍ، لكنه مع الوقت عاد بقوة وحقق إنجازًا مهمًّا في كأس العالم للأندية بالسعودية، وكان من الممكن أن يحقق ميدالية أفضل، وأن الأجواء داخل المملكة العربية السعودية تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأكمل: «نستعد للمباريات بشكل شامل، ولا يمكن أن نركز على لاعب بعينه في صفوف الفريق المنافس، وقد تغلبنا على الزمالك ٣ مرات وخلالها كان ندًّا قويًّا ولا يوجد مواجهات سهلة في كرة القدم، وكذلك لا يوجد روشتة خاصة بالمباريات النهائية».

وشدد على أنه يثق بشدة في كل لاعبي الفريق، وأن كل لاعب لديه رغبة وطموح في اللعب حتى لو كان يعاني من الإصابة، وأن جميع اللاعبين لديهم خبرات كبيرة فنية وذهنية.

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