الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كأس مصر| ربيعة: جاهزون لمباراة الزمالك.. ونسعى للتتويج باللقب

رامي ربيعة
رامي ربيعة

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد جيدًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة أن الأهلي يتطلع إلى الظهور بشكل مميز وحسم اللقب وإسعاد الجماهير، وأن المباراة سوف تكون قوية من الجانبين.

وأشار إلى أن مباريات الأهلي والزمالك تحفل دائمًا بالندية، وأن مباريات الدوري تكون قوية من أجل الثلاث نقاط، ولكن هذه المواجهة مختلفة لأنها مباراة على بطولة.

وأضاف: نخوض المباريات بتحضير مكثف، ولا يمكن التركيز على لاعب محدد، ولكن نتعامل مع الأمور بصورة جماعية تساعدنا على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وشدد ربيعة على أن جمهور الأهلي عظيم ويزحف خلف الفريق، ويمثل الداعم الأول والحافز الرئيسي للفوز بكل البطولات.

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