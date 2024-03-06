الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عمر جابر: كأس مصر بطولة غالية وعازمون على هزيمة الأهلى

عمر جابر
عمر جابر

تحدث عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الأهلي، في نهائي كأس مصر.

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي

ويلتقي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، في تمام السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة، على ستاد “الأول بارك” بالمملكة العربية السعودية، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022 /2023).

وتقام المباراة بالمملكة العربية السعودية على هامش فعاليات موسم الرياض.

وقال عمر جابر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "بطولة غالية ومهمة، ونحن عازمون على تحقيق اللقب، واللاعبون تركيزهم عال لخوض المواجهة".

وتابع: "الاستقبال كان رائعا منذ وصولنا الرياض، وعازمون على العودة باللقب".

وأضاف قائد الأبيض: "مباريات الزمالك والأهلي دائماً تعتمد على التفاصيل الصغيرة، لذلك يجب أن نبذل الجهد الكافي للفوز بالكأس".

كانت بعثة الزمالك، قد وصلت للمملكة العربية السعودية، عصر الإثنين الماضي، استعدادًا لقمة نهائي كأس مصر المرتقبة.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق كل الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى المملكة العربية السعودية.

ويرافق بعثة الزمالك كل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق، ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين، ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

ونشر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، صورًا للبعثة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب عليها “توكلنا على الله".

قائمة الزمالك لقمة نهائي كأس مصر (نسخة 2022 /2023)

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

في الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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