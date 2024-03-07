أول تعليق من كوكا بعد فشله فى استكمال مران الأهلى بسبب الإصابة

بعث أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة بعد فشله في استكمال المران الذي خاضه الفريق مساء الأربعاء على ملعب "الأول بارك" متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في مباراة يانج أفريكانز الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الجمعة ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

ونشر كوكا عبر حسابه على انستجرام، رسالة قائلا " عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

ولم يستكمل كوكا مران الأهلي نتيجة تأثره بكدمة قوية في الضلوع تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحاول الجهاز الطبي بالنادي الأهلي تجهيز اللاعب لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

اقرأ أيضا.. كولر يحذر لاعبى الأهلى من الغرور.. وجوميز يراهن على جماهير الزمالك