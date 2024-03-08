مورينيو: مباراة الأهلى والزمالك أكثر من مجرد نهائى.. ومحمد صلاح استثنائى

علّق البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد وتشيلسي وروما السابق، على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

ويستضيف ملعب "الأول بارك" مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم في نهائي كأس مصر.

وقال مورينيو في الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك: "ما أشاهده اليوم لم أتفاجأ منه، نحن نعلم جيدًا حجم الندية الكبيرة بين الأهلي والزمالك".

وأضاف: "حضور الجمهور قبل اللقاء بـ6 ساعات؟ بالتأكيد لأنها مباراة كبيرة ولا ننسى أنه نهائي يجمع بين فريقين كبيرين يمتلكان تاريخًا مميزًا، الفريقان يتمتعان بقوة وأعتقد أن كلًا منهما سيقدم أقضى ما لديهم للفوز بالكأس".

وأكمل: "الأهلي نعرفه جيدًا وهو ريال مدريد إفريقيا ويمتلك ألقابًا كثيرة وعديدة ويتنافس بندية مع الفرق العالمية وقد رأيناه في كأس العالم للأندية".

واستمر: "مواجهة الأهلي والزمالك أكثر من مجرد نهائي وأنا أتطلع لمشاهدة تلك المباراة".

وكشف "قبل 20 عامًا قمت بتدريب عبدالستار صبري، لم يكن محمد صلاح لكنه كان موهوبًا فنيًا وقدمه اليسرى رائعة للغاية".

وأتم: "محمد صلاح لاعب استثنائي، فهو من أفضل 5 لاعبين في العالم، لكن اللاعبين الآخرين الذين أتوا إلى أوروبا كانوا جيدين".

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