مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الأهلى بنهائى كأس مصر

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، بكأس مصر (نسخة 2022/2023).

موعد قمة الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر

يلتقي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/ 2023).

وتقام المواجهة المرتقبة بين الكبيرين الأحمر والأبيض، على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: دونجا - أوباما - عبدالله السعيد - زيزو - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي - محمود علاء - مصطفى الزناري - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي - ناصر ماهر - محمود شيكابالا - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لقمة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي (نسخة 2022/2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي، عبر شبكة قناتي أون تايم سبورت وMBC مصر، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/ 2023).

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر القناتي يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقيين والمحليين العالميين، مثل الثنائي البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ومواطنه جوزيه مورينيو.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب نسخة الموسم الماضي من البطولة، عقب ريمونتادا مثيرة للمارد الأحمر أمام بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت خلال أبريل 2023، على ستاد القاهرة الدولي، في سهرة كروية رمضانية.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني، في عدد مرات التتويج بكأس مصر برصيد 29 لقبا، خلف غريمه التقليدي المارد الأحمر، صاحب الرقم القياسي برصيد 38 بطولة.