الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. التعادل السلبى سيد الموقف فى قمة الأهلى والزمالك بنهائى كأس مصر

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والمقامة على ملعب "الأول بارك"، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

شهدت الدقيقة الأولى سقوط عبدالله السعيد بعد ارتطام الكرة في وجهه.

في الدقيقة الخامسة سدد السولية كرة قوية ارتطمت بدفاع الزمالك، وكادت أن تخدع الحارس محمد عواد قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة التاسعة سقط إمام عاشور داخل منطقة جزاء الزمالك، لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء، وسط مطالبات من لاعبي الأهلي.

الدقيقة 11.. كاد أن يتقدم الزمالك بعد انطلاقة رائعة من زيزو وتسديدة قوية بقدمه اليسرى لكن مصطفى شوبير تألق وأبعدها إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 13 تسديدة قوية من عبدالله السعيد بعيدة تمامًا عن المرمى.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة عمر جابر وتعرضه لنزيف.

في الدقيقة 23، فرصة للأهلي بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى السولية داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته بعيدة عن المرمى.

سقوط الشحات في الدقيقة 25 للحصول على ركلة جزاء لكن دون جدوى.

الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو لوجود شكوك في احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، لكن التقنية أكدت على عدم وجود مخالفة.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

 

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - يوسف أوباما.

خط الهجوم:  مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبدالرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

الاهلى الزمالك مباراة الأهلى والزمالك نهائى كاس مصر تعادل سلبي

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