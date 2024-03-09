دوري نايل.. المقاولون والإسماعيلي يواصلان نزيف النقاط ويتعادلان بهدف لكل منهما

تعادل فريقا المقاولون والإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب عثمان أحمد أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 14 نقطة ويرتفع رصيد المقاولون إلى تسع نقاط.

كان الإسماعيلي الفريق الأفضل في الشوط الأول وأهدر زياد فرج وعمر الساعي فرصتين وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع الفرصة الوحيدة للمقاولون عندما مرر جوزيف أوشايا كرة عرضية لأمادى نياص وحده أمام المرمى لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الأيسر.

في بداية الشوط الثاني أجرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تغييرين بنزول محمد حسن وعبد الرحمن مجدي بدلا من حمدي النقاز وعمر الساعي وفي الدقيقة 49 مرر محمد حسن الكرة لإيريك تراوري الذي التحم معه ثلاثة مدافعين وتهيأت الكرة لمحمد عبد السميع الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للإسماعيلي.

بعد الهدف حاول المقاولون الوصول لمرمى أحمد عادل عبد المنعم وتدخل محمد عمار لمنع تسديدة فراس عيفية من دخول المرمى وفي الدقيقة 61 تلقى محمد سالم كرة طولية داخل منطقة الجزاء خرج إليها أحمد عادل عبد المنعم في توقيت خاطىء وسددها محمد سالم لكن محمد عمار نجح في إبعادها وهى في طريقها للمرمى.

في الدقيقة 65 دفع إيهاب جلال بعصام صبحي بدلا من محمد عبد السميع المصاب وأجرى محمد عودة المدير الفني للمقاولون تغييرين بنزول محمد عنتر وعماد ميهوب بدلا من جوزيف أوشايا وفراس عيفية.

في الدقيقة 70 سدد محمد عنتر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أحمد عادل عبد المنعم وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم طارق مجدي ركلة جزاء للمقاولون بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة التي سددها محمد عنتر بيد محمد عمار وتصدى لها نور الدين فاروق وسدد بقوة على يمين الحارس مسجلا هدف التعادل للمقاولون.

بعد الهدف دفع محمد عودة بعمر سافيولا بدلا من محمود الشبراوي وشهدت الدقيقة 81 أسعى وأخطر فرص المباراة عندما مررأديوي أفيولوا كرة طولية لمحمد سالم الذي انفرد بالحارس أحمد عادل عبد المنعم وسدد الكرة بقوة لترتد من جسم الحارس.

في الدقيقة 84 دفعى محمد عودة بعمرو مرعي ومحمد مجلي بدلا من أمادو نياص ومحمد سالم ودفع إيهاب جلال بعبد الرحمن الدح بدلا من وفي الدقيقة 87 تلقي عماد ميهوب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه وسدده قوية فوق العارضة.

احتسب الحكم طارق مجدي ست دقائق وقت بدل ضائع شهدت إصابة عبد الرحمن الدح ونزول محمد زيدان بدلا منه لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.