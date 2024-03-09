الشوط الأول.. المقاولون والإسماعيلي يتعادلان بدون أهداف ونياص يهدر أخطر الفرص

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة المقاولون والإسماعيلي المقامة بملعب عثمان أحمد أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل .

الشوط الأول بدأ سريعا من الفريقين وكان الإسماعيلي الأكثر سيطرة والأفضل انتشارا لكن الخطورة على المرميين كانت نادرة وكانت أول فرصة للإسماعيلي في الدقيقة 12 عندما تلقي زياد فرج كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات وسددها برأسه بين يدي محمود أبوالسعود حارس المقاولون.

في الدقيقة 28 مرر محمد عبد السميع كرة عرضية من ركلة ركنية مرت من محمود أبوالسعود وتابعها عمر الساعي برأسه لكن في الشبكة من الخارج وحصل محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي على انذار للخشونة مع فراس عيفية.

في الدقيقة 39 تدخل محمود أبوالسعود لانقاذ مرماه من انفراد لنادر فرج واحتسب الحكم طارق مجدي دقيقيتين وقت بدل ضائع في الدقيقة الثانية منهما مرر جوزيف أوشايا كرة عرضية لأمادى نياص وحده أمام مرمى الإسماعيلي لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيس لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمد عمار وعماد حمدي ومحمد دسوق في الدفاع ومحمد عبد السميع وهشام محمد ومحمد بيومي وعمر الساعي في الوسط وإيريك تراوري ونادر فرج في الهجوم.

وبدأ المقاولون الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود في حراسة المرمى وأحمد علاء ونورالدين فاروقا ومحمد هاني في الدفاع وأمادو نياص وأحمد الشيمي وأديوي لأفيولوا وجوزيف أوشايا في الوسط وفراس عيفية ومحمود الشبراوي ومحمد سالم في الهجوم.