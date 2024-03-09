السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة المقاولون والإسماعيلى فى الجولة الـ16 لـ"دورى نايل"

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع : أحمد علاء – نور الدين فاروقا - محمد هاني.

خط الوسط :فراس عايفية – أحمد الشيمي – معز أفولوا - جوزيف أوشايا.

خط الهجوم :محمود الشبراوي - أمادو أنياص  – محمد سالم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عامرعامر وعمر سافيولا ومحمد مجلي ومحمود أبوالفتوح ومحمد عنتر وعمرو مرعي وعماد ميهوب وزياد فرج وياسين ياسر فاروق.

كما أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه للمباراة والمكون من:

حراسة المرمى :أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع :حمدي النقاز – محمد عمار - عماد حمدي – محمد دسوقي.

خط الوسط :محمد عبد السميع – هشام محمد - عمر الساعي – محمد بيومي.

خط الهجوم : إيريك تراوري – نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كمال السيد وعصام صبحي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وحاتم سكر وعبد الرحمن الدح وعبد الكريم مصطفى وعبدالله حسني ومحمد زيدان.

ويحتل المقاولون المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر ولم يحقق سوى فوزا واحدا وتعادل خمس مرات وخسر 8 مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا .

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع العاشر وحقق الإسماعيلي ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وبعد أربع مباريات دون هزيمة خسر الفريق بملعبه  في الجولة الماضية أمام بلدية المحلة.

دوري نايل المقاولون الاسماعيلى محمد عودة ايهاب جلال

مواد متعلقة

التشكيل الرسمى لمباراة بلدية المحلة والجونة فى دورى نايل

دورى نايل.. صحوة بلدية المحلة تواجه رغبة الجونة فى العودة للانتصارات

فيوتشر وزد "حبايب" بنقطة التعادل في دوري نايل

الأكثر قراءة

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الآن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. قيمة الزيادة رسميا

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة