التشكيل الرسمى لمباراة المقاولون والإسماعيلى فى الجولة الـ16 لـ"دورى نايل"

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع : أحمد علاء – نور الدين فاروقا - محمد هاني.

خط الوسط :فراس عايفية – أحمد الشيمي – معز أفولوا - جوزيف أوشايا.

خط الهجوم :محمود الشبراوي - أمادو أنياص – محمد سالم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عامرعامر وعمر سافيولا ومحمد مجلي ومحمود أبوالفتوح ومحمد عنتر وعمرو مرعي وعماد ميهوب وزياد فرج وياسين ياسر فاروق.

كما أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه للمباراة والمكون من:

حراسة المرمى :أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع :حمدي النقاز – محمد عمار - عماد حمدي – محمد دسوقي.

خط الوسط :محمد عبد السميع – هشام محمد - عمر الساعي – محمد بيومي.

خط الهجوم : إيريك تراوري – نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كمال السيد وعصام صبحي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وحاتم سكر وعبد الرحمن الدح وعبد الكريم مصطفى وعبدالله حسني ومحمد زيدان.

ويحتل المقاولون المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر ولم يحقق سوى فوزا واحدا وتعادل خمس مرات وخسر 8 مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا .

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع العاشر وحقق الإسماعيلي ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وبعد أربع مباريات دون هزيمة خسر الفريق بملعبه في الجولة الماضية أمام بلدية المحلة.