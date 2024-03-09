رمضان صبحى خارج قائمة بيراميدز لمواجهة الداخلية فى دورى نايل

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة الفريق لمواجهة الداخلية في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الداخلية في إطار منافسات الجولة الـ16، من بطولة الدوري على ملعب "السلام".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، حيث انتصر في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب رمضان صبحي للمباراة الثانية على التوالي بعد لقاء فاركو الماضي، بالإضافة إلى غياب الجنوب أإفريقي فاخري لاكاي.

وضمت قائمة بيراميدز لمباراة الداخلية كلًا من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ويوسف نادر.

خط الدفاع: أسامة جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي، أحمد فتحي، كريم حافظ وأحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه، إسلام عيسى، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، وليد الكرتي، إبراهيم عادل ومحمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون مايلي، دودو الجباس ومروان حمدي.

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