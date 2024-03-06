الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عقوبات بالجملة على لاعبى بيراميدز بعد التعادل مع فاركو

لاعبو بيراميدز
لاعبو بيراميدز

قررت إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبات مالية بالجملة على لاعبي الفريق بعد التعادل الذي حققه أمام فاركو في الدوري الممتاز.

وتعادل بيراميدز مع فاركو بهدف لكل منهما في إطار الجولة ١٥ من بطولة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وقررت الإدارة عدة عقوبات ما بين إيقاف مستحقات اللاعبين ورواتبهم لأجل غير مسمى، بجانب عقوبات مالية وخصومات من مستحقاتهم جراء التعادل وضياع نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري، وتوجيه تحذير بتجميد بعض اللاعبين وتوجيه الشكر لهم بنهاية الموسم، وأن القادم خلال باقي مباريات الدوري سوف يكون الفرصة الأخيرة لمجموعة محددة منهم، بعد أن قدمت الإدارة لهم كل الدعم المطلوب دون النتيجة المرجوة حتى الآن.

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