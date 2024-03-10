الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يخاطب اتحاد الكرة مجددًا لإعفاء محمد صلاح من معسكر مارس (خاص)

محمد صلاح وأشرف صبحي
محمد صلاح وأشرف صبحي

أرسل نادي ليفربول الإنجليزي، خطابًا جديدًا لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية؛ للمطالبة بإعفاء الدولي المصري محمد صلاح من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في مارس الجاري.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 18 مارس الجاري استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الدولية الودية في الفترة من 22 وحتى 26 من مارس الجاري.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، أن إدارة ليفربول أكدت، خلال خطابها، أن محمد صلاح ليس جاهزًا بنسبة 100% للانضمام لمعسكر منتخب مصر، خاصةً أنه شارك في عدد قليل من الدقائق خلال مباراة الفريق الماضية أمام سبارتا براج التشيكي ببطولة الدوري الأوروبي، بعد غياب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ووعد مسؤولو ليفربول، بالسماح للاعب من أجل الانضمام إلى معسكر الفراعنة في يونيو المقبل.

وينتظر مسؤولو اتحاد الكرة، قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن انضمام اللاعب لمعسكر الفراعنة من عدمه.

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ليفربول يخاطب اتحاد الكرة مجددًا لإعفاء محمد صلاح من معسكر مارس (خاص)

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