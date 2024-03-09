محمد صلاح يختار أفضل مهاجم لعب معه.. ويشيد بـ نونيز

اختار محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، أفضل مهاجم جواره في مسيرته وذلك في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس".

وقال صلاح: "هذا سؤال صعب، لعبت مع دروجبا، لعبت مع دييجو كوستا، يمكنني قول فيرمينو لأننا لعبنا معًا لسنوات، دزيكو لا يُصدق أيضًا ولكن لعبت معه لموسمين فقط".

بينما أسهب صلاح في الإشادة بزميله ومهاجم الفريق داروين نونيز: "إنه لاعب مختلف، لم نحظ بلاعب ذي جودة مثله من قبل، يحب الركض في المساحات، لا يحب أن تكون الكرة بحوزته كثيرًا، إنه سريع جدًا حقًا، دائمًا ما يبحث عني في الملعب لأنني قادر على إعطائه تمريرة في المساحات كي يسجل، أرقامه هذا الموسم تطورت وهذا شيء رائع لنا".

محمد صلاح: يومًا ما سأرحل عن ليفربول.. وفوجئت برحيل كلوب

علق محمد صلاح نجم ليفربول، على قرار مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب برحيله نهاية الموسم الجاري بعد سنوات عديدة مع الريدز.

وأعلن كلوب منذ أشهر عن أنه ستنتهي رحلته الطويلة مع الريدز، مع نهاية الموسم بشكل مفاجئ في موسم يتنافس فيه الريدز على جميع البطولات حتى الآن.

وقال صلاح في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" عن رحيل كلوب: "كان لدينا اجتماع في الساعة 10:30 وهو أمر غريب، جئت ورأيت وكيل أعماله واعتقدت أنه جدد عقده! ثم أخبرني فيرجيل فان دايك أنه سيغادر، فقلت: لماذا؟!".

وأضاف عن مستقبله بعد رحيل كلوب: "لا، في يوم من الأيام سأترك النادي، لكن تأثير رحيل المدرب أو قدوم مدرب جديد؟ لا".

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول مساء الأحد في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة مصيرية بسباق المنافسة على اللقب في هذا الموسم.

يذهب جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولاعبوه إلى ملعب "أنفيلد"، وأعينهم على استعادة الصدارة، حيث يحتل حامل لقب الموسم الماضي المركز الثاني برصيد 62 نقطة متخلفًا بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب الصدارة.

وكان لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل 1-1 في ملعب الاتحاد، وشهد مشادة حامية في نهايته بين جوارديولا وداروين نونيز مهاجم ليفربول الذي يمر بانتعاشة فنية كبيرة في الفترة الحالية بتسجيله 8 أهداف مع ثلاثة تمريرات حاسمة في آخر 10 مباريات.