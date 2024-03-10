الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسعار الذهب اليوم يواصل الانخفاض وعيار 21 يفقد 70 في أول ساعة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم يواصل الانخفاض

تواصل أسعار الذهب اليوم الأحد الانخفاض من جديد بعد أن شهدت قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية قاربت الزيادة نحو 400 جنيه للجرام فيما بدأت منذ يومين بسلسلة الهبوط من جديد حيث فقد أول أمس سعر الجرام نحو 70 جنيهًا خلال اليوم، واستمرت حركة الانخفاض في أسعار الذهب، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3170 في آخر تحديث له أمس.


أسعار الذهب اليوم

ويواصل الذهب خلال الساعات الأولى من التعاملات الصباحية اليوم الإنخفاض في السوق المحلي مع ثبات سعره العالمي ففد 70 جنيه في أول ساعات له.


سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2657 جنيه للجرام دون احتساب سعر المصنعية  ويعد الذهب عيار 18 خيارا ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن مجوهرات جميلة ومتينة.


سعر الذهب عيار 21 اليوم

كما سجل سعر الذهب عيار 21 ا ليوم في آخر تحديث له 3100 جنيه للجرام وهو يعتبر من بين الأنواع الأكثر شيوعًا واقتناء في سوق المجوهرات والاستثمار، حيث يتميز بتوازنه بين النقاء والصلابة والزينة وحفظ قيمة الأموال.


سعر الذهب عيار 24 اليوم


ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في أخر تحديث اليوم نحو 3543 جنيها للجرام ويعتبر هذا العيار الأعلى نقاءا بين مختلف أنواع العيارات، حيث يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99.9% ويبحث عنه الكثير من الأشخاص لحفظ قيمة أموالهم فيه كذلك المستثمرون وهو متوفر بأوزان مختلفة لتلبية كافة الرغبات.

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

يسجل 3350 جنيها.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024


سعر جنيه الذهب اليوم 

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم دون المصنعية  24،800 جنيه  وهو من عيار 21، ويبلغ وزنه 8 جرامات، ويُستخدم كوسيلة للاستثمار وتخزين لقيمة الأموال كما يتميز بقابليته للتحويل السهل إلى نقد نظرًا لوزنه القياسي وعياره المرتفع ويعزز قدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل.

كما يعد جنيه الذهب اختيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، ويمثل خيارًا جذابًا للأفراد الذين يسعون لحماية مدخراتهم من تأثيرات التضخم.


سعر الذهب عالميا 

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية نحو 2178 دولار للأونصة حيث ثبت سعرها بعد سلسلة من الارتفاعات شهدتها خلال الأيام الماضية.

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