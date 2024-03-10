سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2024 في البنك المركزي والبنوك المصرية للتعاملات المسائية

ارتفع السؤال عن سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية نحو 49.43 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما بلغ سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 10 مارس 2024 في بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في بنك البركة

وفي بنك البركة سجل الدولار نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل الدولار 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 46.40 جنيه للشراء، و46.45 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.750 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.