رئيس شعبة المستوردين: خفض الأسعار بعد تراجع الدولار ضرورة حتمية

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، إن تأثيرات قرارات البنك المركزي، ستكون إيجابية على الاقتصاد ومعدلات التضخم، خاصة أن القرارات تسهم في عودة العملات الأجنبية من السوق السوداء إلى وضعها في النظام المصرفي، وغياب سعر صرف موازٍ ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إننا الآن في حالة حرجة ووقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة.

وأوضح قناوي، أن المنتج والتاجر عليه مسئولية أخلاقية واجتماعية ووطنية، مشيرًا إلى أنه عندما كان الدولار مرتفعًا قيم الجميع منتجه بالدولار تحوطًا للحفاظ علي رأسماله، وعندما انخفض الدولار قيم منتجة بالجنيه المصري تحوطًا للحفاظ على رأس ماله.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون في الحالتين صحيحًا، وبالتأكيد أنه في حالة من الاثنين خطأ، موضحًا أنه طالما حولت رأسمالك وقيمته بالدولار، ففي حالة انخفاض الدولار لا بد في نفس اللحظة ينخفض السعر، لأنه عندما ارتفع الدولار رفعت الأسعار في نفس اللحظة، وفي هذه الحالة حافظت على رأسمالك بالدولار، وعليه أصبحت صادقًا وأمينًا فيما اعتقدته للحفاظ على رأسمالك، ويجب عليك في هذه الحالة أن تسارع أيضًا بخفض الأسعار طالما أن الدولار انخفض.

وقال قناوي: (لنكن صرحاء مع أنفسنا إما أن نثبت للمجتمع والدولة أننا كقطاع أعمال إنتاجي نساند وبقوة المواطن ونساعد علي تخفيف أعبائه عن طريق التسعير العادل، وإما أننا سنكون أول الضحايا).

وأشار إلى أن الوقت الحالي ليس لتقييم القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع سعر الدولار وسعر الفائدة سواء كانت صحيحة أم لا، ولكن يجب أن تكون هناك ردود أفعال وتسعير عادل، وعدم اللجوء للسوق الموازية للدولار سيجعل نتائج القرارات في صالح الجميع.

وأكد أننا في لحظة تاريخية حرجة، فإذا لم نساعد ونتخل عن المصالح والمنافع الشخصية الضيقة سنكون أول ضحايا الفشل الاقتصادي.