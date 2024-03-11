سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 11-3-2024 فى بنوك مصر

مع بدء أول يوم في شهر رمضان المبارك يحرص الكثير من المواطنين، وخاصة المسافرين إلى الخارج على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11-3-2024 في مصر عبر جوجل، حيث سجل سعر صرف الدولار في صباح اليوم مع وجود استقرارًا نسبي مقابل أسعار الجنيه المصري بمختلف البنوك، وسجل سعر الدولار في اليوم 49.35 جنيه للشراء، وقيمة 49.45 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11-3-2024 في مصر

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية طبقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأثنين أمام الجنيه المصري عند مبلغ 49.30 جنيه للشراء، وقيمة 49.40 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم الأثنين في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الأثنين 49.33 جنيه للشراء، ومبلغ 49.47 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم الأثنين في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الأثنين 49.30 جنيه للشراء، ومبلغ 49.40 جنيه للبيع وذلك تبعا لبنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الأثنين بقيمة 49.60 جنية للشراء، ومبلغ 49.70 جنيه للبيع وذلك تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم الأثنين في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم الأثنين 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

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أسعار الدولار في مصر اليوم الاثنين

سعر الدولار فى بنك مصر

49.30 جنيه للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.40 جنيها للشراء.

49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.30 جنيها للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.