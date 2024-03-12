سعر الريال السعودى اليوم فى مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع موسم عمرة شهر رمضان 1445/2024 ورغبة الملايين من المصريين في أداء مناسك العمرة مع الشهر الكريم، خاصة في العشر الأواخر التي يختم فيها القرآن.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يتناول التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في كافة البنوك المصرية خاصة عقب قرار البنك المركزي بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية حيث جاءت أسعار صرف العملة السعودية وفقا للوحة التعاملات المالية في البنوك كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 13.08 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 13.09 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 13.07 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في البنك التجاري الدولي CIB وصلت قيمة العملة السعودية إلى نحو 13.02 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الريال إلى 13.13 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال نحو 13.02 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس استقر الريال السعودي عند مستوى 13.03 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يستقر الريال السعودي عند مستوى 0.27 دولار أي بما يعادل نحو 3 ريالات لكل دولار وذلك وفقا للبنك المركزي السعودي الذي أكد استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في كافة البنوك السعودية بما فيها الدولار الأمريكي.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء

سجل الدولار الأمريكي نحو 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى نحو 53.89 جنيه للشراء و54.29 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الأسترليني نحو 63.17 جنيه و63.75 جنيه للبيع.

استقر الين الياباني عند 33.31 جنيه للشراء و33.51 جنيه للبيع.

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