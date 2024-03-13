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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-3-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

ننشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13-3-2024 في بورصة الدواجن وذلك في ثالث أيام شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في إعداد سفرة إفطار غنية بالبروتين الداجني لتعويض كافة العناصر الغذائية، التي يفقدها الجسم بسبب عدد ساعات الصيام التي تتجاوز الـ13 ساعة.


أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-3-2024

يعرض “الدستور” للقراء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لتتمكن ربات البيوت من وضع قائمة شراء مستلزمات إعداد ولائم شهية على السفرة الرمضانية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 96 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 106 جنيهات وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

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سعر الذهب للبيع والشراء بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12-3-2024

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 13-3-2024

سجل الكتكوت البلدي حر عمر يوم ما بين 9:25  إلى 9:50 جنيه.
سجل الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم ما بين 9:50  إلى 9:75 جنيه.
سجل الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم ما بين 10:00  إلى 10:25 جنيه.

سجل الكتكوت روزي تسمين عمر يوم ما بين 18:00  إلى 18:50 جنيه.

سجل الكتكوت روزي فيومي عمر يوم ما بين 16:00  إلى 16:25 جنيه.

سجل الكتكوت الجميزة عمر يوم ما بين 16:00  إلى 16:25 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو شيفر بيور عمر يوم ما بين 15:00  إلى 15:25 جنيه.

سجل كتكوت أبيض فوق 42 جراما، ما بين 26:50 إلى 26:75 جنيه.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار اليوم 2 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أسعار البيض اليوم الأربعاء 13-3-2024

سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 151 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 160 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 154 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 160 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 148 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 155 جنيها.

 

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