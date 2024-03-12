الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 2 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك و12 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات نحو 49.43 جنيهًا للشراء، و49.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك القاهرة 

كما بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في بنك القاهرة: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في البنك التجاري الدولي 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

 

سعر الدولار في بنك البركة 

وفي بنك البركة سجل الدولار نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 نحو 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 46.40 جنيه للشراء، و46.45 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.750 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات

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