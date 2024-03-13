أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة، ارتفاعًا طفيفًا في سعر الكيلو الواحد لعدد من الأصناف، حيث تراوح سعر الطماطم بين 4 و6 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 4 و9 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 9 و20 جنيهًا للكيلو.

وتستعرض "الدستور" أسعار الخضروات، اليوم الاربعاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

سعر الكوسة من 9-12 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 2.5- 4 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 12-24 جنيها للكيلو.

سعر الملوخية من 7- 11 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 4- 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 5- 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 10- 20 جنيها للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 12- 18 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 12- 12 جنيها للكيلو.

سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 15- 17 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة من 15- 19 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 7- 11 العبوة قفص.

أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي "بلدي" من 14- 20 جنيها للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 14-20 جنيها للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين 14- 18 جنيها للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 19- 25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 15 و65 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات

سعر الفول الأخضر من 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة.

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".

تراوح سعر الخس الكابوتشي بين 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب