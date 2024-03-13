أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم
شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة، ارتفاعًا طفيفًا في سعر الكيلو الواحد لعدد من الأصناف، حيث تراوح سعر الطماطم بين 4 و6 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 4 و9 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 9 و20 جنيهًا للكيلو.
وتستعرض "الدستور" أسعار الخضروات، اليوم الاربعاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة.
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء
- سعر الكوسة من 9-12 جنيهات للكيلو.
- سعر الجزر من 2.5- 4 جنيه للكيلو.
- سعر الفاصوليا من 12-24 جنيها للكيلو.
- سعر الملوخية من 7- 11 جنيهات للكيلو.
أسعار الباذنجان
- أسعار الباذنجان البلدي من 4- 6 جنيهات للكيلو.
- أسعار الباذنجان الرومي من 5- 10 جنيهات للكيلو.
- أسعار الباذنجان الأبيض من 10- 20 جنيها للكيلو.
- سعر الخيار الصوب من 12- 18 جنيهات للكيلو.
- سعر الخيار البلدي من 12- 12 جنيها للكيلو.
- سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
- سعر القلقاس من 15- 17 جنيهًا للكيلو.
- سعر البسلة من 15- 19 جنيهًا للكيلو.
- سعر السبانخ من 7- 11 العبوة قفص.
أسعار الفلفل
- سعر فلفل رومي "بلدي" من 14- 20 جنيها للكيلو.
- سعر فلفل رومي "صوب" من 14-20 جنيها للكيلو.
- تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين 14- 18 جنيها للكيلو.
- سعر الفلفل الألوان من 19- 25 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الثوم ما بين 15 و65 جنيهًا.
- تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
- سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
- سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.
أسعار الخضروات
- سعر الفول الأخضر من 8 إلى 12 جنيها للكيلو.
- تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة.
- سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
- سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
- سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".
- تراوح سعر الخس الكابوتشي بين 5- 6 جنيهات.
أسعار الكرنب
- سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ"القطعة 3 كيلو".
- وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
- سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ"القطعة 1 كيلو".
- سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
- سعر البروكلى من 5- 8 جنيهات.
- سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ"الربطة 1 كيلو".
- سعر الشبت من 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
- سعر البقدونس من 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
- سعر الجرجير من 50 جنيها لـ"100 ربطة".
- سعر الكسبرة من 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر النعناع 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر السلق 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ"الطبق 250 جرامًا".
- سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات "5 وحدات وزن كيلو"