خبير مصرفى: البنك المركزى نجح فى خلق سعر عادل للجنيه مقابل الدولار

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري نجح في خلق سعر عادل للجنيه مقابل الدولار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق، مشيرا إلى أن جملة القرارات تصب في تنشيط عجلة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار، متوقعا تراجعا في أسعار السلع والخدمات شريطة توفير سيولة دولارية جيدة في البنوك واستمرار الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ.

وأكد أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة عازمة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية وخفض معدلات التضخم وخلق فرص عمل، موضحا أن قرارات المركزي أدت إلى القضاء على السوق السوداء للعملة وتستهدف الوصول بسعر حقيقي للدولار في ظل ما شهدناه مؤخرا من مضاربات من قبل تجار العملة.

وأضاف الخبير المصرفي أن السوق سيتحكم فيها آليات العرض والطلب وهذا سيؤدي إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي بالبنوك وعودة تحويلات المصريين في الخارج إلى طبيعتها والقضاء على أي ممارسات غير مشروعة لتحويل الأموال خارج القنوات الشرعية بعد وجود سعر عادل وموحد للعملة في السوق، فالدولار داخل البنك كمثيله في السوق الموازية، وهذا سيدفع جميع المستثمرين والتجار إلى التوجه والتعامل مع البنوك وحدها.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعا طفيفا بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، حيث سجل سعر الدولار نحو 48.82 جنيها للدولار بتراجع بلغ نحو 50 قرشا، في حين تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه ليسجل 53.25 جنيها.

وشهدت أسعار العملات العربية تراجعا، حيث سجل سعر الريال السعودي نحو 12.99 جنيها، كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 159.02 جنيها وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.27 جنيها.

فيما سجل أسعار الذهب تراجعا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 3542.75 جنيه للجرام بيع ونحو 3485.75 جنيها للجرام شراء، وسجل سعر عيار 21 نحو 3100 جنيه للجرام بيع و3050 جنيها للجرام شراء، وسجل عيار 18 نحو 2657.25 جنيها للجرام بيع ونحو 2614.25 جنيها للجرام شراء، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه بيع و24400 جنيه شراء، وسجلت أونصة الذهب عالميا نحو 2160 دولارا.

فيما سجل سعر الفضة تراجعا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 999 نحو 42.5 جنيه للجرام، وعيار 925 سجل 39.25 جنيه للجرام وعيار 900 سجل 38.25 جنيه للجرام، وعيار 800 سجل 34 جنيها للجرام وعيار 600 سجل 25.5 جنيها للجرام.