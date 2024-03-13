الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تراجع أسعار اللحوم فى السوق وتوقعات بالانخفاض.. رئيس شعبة القصابين يكشف

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

أفاد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، بأن السوق شهدت انخفاضًا في أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن سعر الكيلوجرام من اللحوم المستوردة قد وصل إلى 230 جنيهًا مصريًا، مع توقعات بأن يشهد السعر مزيدًا من الانخفاض ليصل إلى 175 جنيهًا.

وأكد "وهبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، على أهمية الرقابة الفعّالة على المستوردين لضمان استمرارية تراجع الأسعار، ولفت إلى أن سعر الكيلوجرام من العجول الحية المستوردة يبلغ حاليًا 180 جنيهًا، مع التأكيد على أن هناك مجالًا لانخفاض الأسعار أكثر.

وذكر أن سعر اللحوم البلدي يقف عند 450 جنيهًا للكيلوجرام، مضيفًا أن مصر تعتمد على الاستيراد في تغطية 60% من احتياجاتها من اللحوم، وأضاف معلقًا على الوضع الراهن: "إذا قمنا بزراعة الأعلاف بأنفسنا، فلن نكون تحت رحمة الدولار والمستوردين".

مصطفي وهبة رئيس شعبة القصابين شعبة القصابين غرفة القاهرة التجارية أسعار اللحوم اللحوم اللحوم المستوردة التاسعة القناة الأولى الأسعار العجول انخفاض الأسعار سعر اللحوم البلدي اللحوم البلدي العجول الحية المستوردة الاستيراد زراعة الأعلاف الدولار الأعلاف

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة جوية إسرائيلية تستهدف محيط مدارس الشوا شمال غزة

عاجل.. الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلى من البنك الأهلى

رئيس فيوتشر: لا يمكن نقل أحمد رفعت لمستشفى آخرى بسبب وضعه على جهاز تنفس صناعى

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"