تراجع أسعار اللحوم فى السوق وتوقعات بالانخفاض.. رئيس شعبة القصابين يكشف

أفاد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، بأن السوق شهدت انخفاضًا في أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن سعر الكيلوجرام من اللحوم المستوردة قد وصل إلى 230 جنيهًا مصريًا، مع توقعات بأن يشهد السعر مزيدًا من الانخفاض ليصل إلى 175 جنيهًا.

وأكد "وهبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، على أهمية الرقابة الفعّالة على المستوردين لضمان استمرارية تراجع الأسعار، ولفت إلى أن سعر الكيلوجرام من العجول الحية المستوردة يبلغ حاليًا 180 جنيهًا، مع التأكيد على أن هناك مجالًا لانخفاض الأسعار أكثر.

وذكر أن سعر اللحوم البلدي يقف عند 450 جنيهًا للكيلوجرام، مضيفًا أن مصر تعتمد على الاستيراد في تغطية 60% من احتياجاتها من اللحوم، وأضاف معلقًا على الوضع الراهن: "إذا قمنا بزراعة الأعلاف بأنفسنا، فلن نكون تحت رحمة الدولار والمستوردين".