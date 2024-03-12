الأربعاء 13 مارس 2024
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يوسف الحسينى: انفراجات كبيرة فى الاستثمارات المصرية بسبب رأس الحكمة (فيديو)

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك انفراجات كبيرة في الاستثمارات المصرية بسبب مشروعات صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى كل ما يتم الحديث عنه من استثمارات جديدة في شرم الشيخ والبحر المتوسط مثل الاتفاق الصيني.

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم بالفعل توقيع بروتوكولات مبدئية بشأن الاتفاق الصيني؛ بهدف تدشين استثمارات صناعية عملاقة، الأمر الذي سيسهم في ضخ المزيد من الدولارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحسيني، أن هناك أيضًا إفراجات في البضائع المتواجدة داخل الموانئ المصرية، بقيمة مليار و300 مليون دولار، الأمر الذي سيتسبب في انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل الزيوت والدواجن، فضلا عن اللحوم المستوردة التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسعار.

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