الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل استشهاد ثلاثة من رهبان الكنيسة المصرية بجنوب إفريقيا

أحمد موسى
أحمد موسى

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن بالغ حزنه ومواساته للشعب المصري ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إثر استشهاد ثلاثة من رهبان الكنيسة المصرية في حادثة الاعتداء الآثمة التي وقعت جنوب إفريقيا.

ووصف موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية صدى البلد،  الحادث بأنه جريمة بشعة ومؤلمة، حيث تعرض الرهبان الثلاثة في دير القديس مارمرقس لهجوم غادر أودى بحياتهم.

كما كشف موسى عن هوية الضحايا، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب يسطس أفا ماركوس، والراهب مينا ماركوس، مؤكدًا أن قداسة البابا تواضروس يتابع عن كثب كل مجريات التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الجنوب إفريقية.

وأضاف موسى، أن السفارة المصرية في جنوب إفريقيا تُجري متابعة دقيقة للتحقيقات، مشيرًا إلى الصدى الواسع الذي أحدثه الحادث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل الشعبي الكبير مع الأحداث.

أحمد موسى البابا تواضروس الثاني ستشهاد ثلاثة من رهبان الكنيسة رهبان الكنيسة الكنيسة المصرية الاعتداء جنوب أفريقيا على مسئوليتي الرهبان الثلاثة دير القديس مارمرقس السفارة المصرية البابا تواضروس

مواد متعلقة

مراسل التليفزيون المصرى: مطار العريش يستقبل طائرتين من بلجيكا وقطر تحملان المساعدات

تامر حبيب يتحدث عن أقنعة يستخدمها في حياته (فيديو)

تامر حبيب يكشف عن وصية والده التى غيرت نظرته للحياة (فيديو)

تامر حبيب: والدى أجبرنى على عدم قيادة السيارة بسبب وزنى الثقيل (فيديو)

تامر حبيب: تحليلى العميق للأمور ينبع من طبيعة عملى كسيناريست (فيديو)

تامر حبيب يكشف لـ"ع المسرح" عن تأثير والديه في أعماله الأدبية (فيديو)

تامر حبيب يكشف عن تجاربه الحياتية المتنوعة في برنامج "ع المسرح" (فيديو)

أحمد الفيشاوى "ع المسرح": القدر لعب دورًا فى انفصالى عن زوجتى

الأكثر قراءة

ريمونتادا وهزيمة أولى.. البنك يهزم الأهلى فى دورى نايل

الزمالك يحدد سقفًا لرواتب اللاعبين.. ويجدد مفاوضاته مع رمضان صبحى

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الجونة بدورى نايل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"