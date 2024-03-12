أحمد موسى يكشف تفاصيل استشهاد ثلاثة من رهبان الكنيسة المصرية بجنوب إفريقيا

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن بالغ حزنه ومواساته للشعب المصري ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إثر استشهاد ثلاثة من رهبان الكنيسة المصرية في حادثة الاعتداء الآثمة التي وقعت جنوب إفريقيا.

ووصف موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية صدى البلد، الحادث بأنه جريمة بشعة ومؤلمة، حيث تعرض الرهبان الثلاثة في دير القديس مارمرقس لهجوم غادر أودى بحياتهم.

كما كشف موسى عن هوية الضحايا، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب يسطس أفا ماركوس، والراهب مينا ماركوس، مؤكدًا أن قداسة البابا تواضروس يتابع عن كثب كل مجريات التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الجنوب إفريقية.

وأضاف موسى، أن السفارة المصرية في جنوب إفريقيا تُجري متابعة دقيقة للتحقيقات، مشيرًا إلى الصدى الواسع الذي أحدثه الحادث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل الشعبي الكبير مع الأحداث.