أسعار الأرز للجملة فى السوق المحلية اليوم

ارتفعت أسعار الأرز للجملة في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، لدى التجار والمستهلك والتموين، وذلك عقب عدد من الانخفاضات الحادة خلال تعاملات الأسبوع وسط زيادة بالمعروض في الأسواق وإتاحة للسلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الأرز في الأسواق اليوم

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار الأرز اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 18.200 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، صعودًا ليبلغ سعر الطن 17.600 جنيه، ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 28.600 جنيه للطن، وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ارتفاعًا لنحو 27.400 جنيه للطن.

سعر الأرز التمويني

تطرح وزارة التموين سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا في الأسواق، بالإضافة إلى طرحها عددًا من أنواع الأرز البلدي بسعر 30 جنيهًا، ضمن سلع مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية في مصر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 35 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح الأرز على بطاقات التموين بأسعار 12.60 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الأرز

استقرت أسعار وزن كيلو الأرز للمستهلك 35 جنيهًا.

وكانت وزارة التموين قد أجرت شراء نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة، ويكون بنسبة كسر 10% من إنتاج المحصول الجديد 2024-2023 معبأ بعبوات أوزان 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.