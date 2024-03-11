لجنة الأرز: تراجع الأسعار 15% ونتوقع مزيدًا من الانخفاض خلال رمضان

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار الأرز تراجعت بشكل محلوظ خلال الفترة الحالية، بنسبة لا تقل عن 15%، مشيرًا إلى أن التراجع بدأ قبل قرار المركزي برفع الفائدة، حيث اكتملت طلبات رمضان في 15 فبراير.

وأضاف النجاري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال الفترة الحالية هناك تراجع بشكل كبير في شراء الأرز، ما ساهم في تراجع الأسعار، حيث إن الأرز مثل باقي السلع الأساسية التي تعتمد على العرض والطلب.

تراجع أسعار الأرز 15%

تابع: إن سعر طن الأرز تراجع من 20 ألفا إلى 17000 جنيه، متوقعا استمرار التراجع على مدار شهر رمضان المبارك نتيجة الشراء بالفعل قبل شهر رمضان، ومتابعا أن سعر كيلو الأرز تراجع من 36 و40 جنيهًا إلى ما بين 30 و33 جنيهًا.

وأشار "النجاري" إلى أن تلك الانخفاضات تأتي في ظل استمرارية الجهود المبذولة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار، وتعكس أيضًا تفاعل السوق مع التغيرات في العرض والطلب. ومع استمرار توفر الأرز بأسعار معقولة، يتمكن المستهلكون من الحصول على المنتجات الأساسية بسهولة وبأسعار ميسرة، ما يعزز من مستوى المعيشة ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأضاف أنه يتراوح سعر الأرز رفيع الحبة بين 17 ألفا و17.500 جنيه، بينما يتراوح سعر الأرز العريض بين 18 ألفا و18.500 جنيه، أما الأرز الأبيض الرفيع فتتراوح أسعار الطن بين 26 ألفا و27.000 جنيه.

أما بالنسبة لسعر طن الأرز العريض فقد تراوح بين 28 ألفا و30.000 جنيه، ويرتفع سعر الكيلو إلى ما بين 30 و31 جنيهًا للأرز الرفيع الحبة في الأسواق، بينما يتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ عريض الحبة بين 33 و34 جنيهًا بعد أن كان يتجاوز 36 جنيهًا سابقًا.