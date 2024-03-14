الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهدت منصات البحث الإلكترونية اقبالا كبيرا لمعرفة كيفية الحصول على العملة في ظل ارتفاع الطلب على الريال السعودي خلال موسم العمرة الرمضاني.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 

وزادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

وشهدت أسعار العملة السعودية تراجعا بنحو 10 قروش بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 14 مارس 2024، حيث سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 12.89 للشراء ونحو 12.93 للبيع.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الخميس 14 مارس 2024.

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الخميس نحو 12.90 للشراء ونحو 12.93 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الخميس نحو 12.90 للشراء ونحو 12.94 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الخميس نحو 12.88 للشراء ونحو 12.93 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الخميس نحو 12.90 للشراء ونحو 12.93 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الخميس نحو 12.84 للشراء ونحو 12.93 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 14 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الخميس 14 مارس 2024.

رفع أسعار الفائدة 600 نقطة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

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