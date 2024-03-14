سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس تراجعًا طفيفًا، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية سواء المحلية أو الاجنبية، بينما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7504 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.1069 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7997 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0254 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2692 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5247 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي بنك HSBC:

شراء: 12.92 جنيه مصري

بيع: 12.97 جنيه مصري

سعر الريال السعودي بنك Citibank:

شراء: 12.90 جنيه مصري

بيع: 12.95 جنيه مصري

سعر الريال السعودي بنك Standard Chartered:

شراء: 12.88 جنيه مصري

بيع: 12.93 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري:

شراء: 12.8920 جنيه مصري

بيع: 12.9295 جنيه مصري

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري:

شراء: 12.8920 جنيه مصري

بيع: 12.9295 جنيه مصري

سعر الريال السعودي بنك مصر:

شراء: 12.9045 جنيه مصري

بيع: 12.9366 جنيه مصري

سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

شراء: 12.9045 جنيه مصري

بيع: 12.9366 جنيه مصري

أسعار العملات في مصر اليوم