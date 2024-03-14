الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس تراجعًا طفيفًا، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية سواء المحلية أو الاجنبية، بينما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7504   ريال سعودي        

اليورو مقابل الريال السعودي

4.1069   ريال سعودي        

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7997   ريال سعودي        

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0254   ريال سعودي        

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2692   ريال سعودي        

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5247 ريال سعودي   

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سعر الريال السعودي بنك HSBC:

شراء: 12.92 جنيه مصري

بيع: 12.97 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي بنك Citibank:

شراء: 12.90 جنيه مصري

بيع: 12.95 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي بنك Standard Chartered:

شراء: 12.88 جنيه مصري

بيع: 12.93 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 

سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري:

شراء: 12.8920 جنيه مصري

بيع: 12.9295 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري:

شراء: 12.8920 جنيه مصري

بيع: 12.9295 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي بنك مصر:

شراء: 12.9045 جنيه مصري

بيع: 12.9366 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

شراء: 12.9045 جنيه مصري

بيع: 12.9366 جنيه مصري

أسعار العملات في مصر اليوم 

  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 52.85 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري: 61.83 جنيه للشراء، و62.11 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 156.96 جنيه للشراء، و158.04 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.
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سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

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تراجع أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

سعر الريال السعودي الجنيه المصري الدولار الجنيه الاسترليني اليورو البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري

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