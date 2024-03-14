سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس تراجعًا طفيفًا، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية سواء المحلية أو الاجنبية، بينما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي
3.7504 ريال سعودي
اليورو مقابل الريال السعودي
4.1069 ريال سعودي
الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي
4.7997 ريال سعودي
الين الياباني مقابل الريال السعودي
0.0254 ريال سعودي
الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي
4.2692 ريال سعودي
اليوان الصيني مقابل الريال السعودي
0.5247 ريال سعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي بنك HSBC:
شراء: 12.92 جنيه مصري
بيع: 12.97 جنيه مصري
سعر الريال السعودي بنك Citibank:
شراء: 12.90 جنيه مصري
بيع: 12.95 جنيه مصري
سعر الريال السعودي بنك Standard Chartered:
شراء: 12.88 جنيه مصري
بيع: 12.93 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري:
شراء: 12.8920 جنيه مصري
بيع: 12.9295 جنيه مصري
سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري:
شراء: 12.8920 جنيه مصري
بيع: 12.9295 جنيه مصري
سعر الريال السعودي بنك مصر:
شراء: 12.9045 جنيه مصري
بيع: 12.9366 جنيه مصري
سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
شراء: 12.9045 جنيه مصري
بيع: 12.9366 جنيه مصري
أسعار العملات في مصر اليوم
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 52.85 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.
- سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري: 61.83 جنيه للشراء، و62.11 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 للبيع.
- سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 156.96 جنيه للشراء، و158.04 جنيه للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.