سعر الجنيه مقابل الريال السعودي اليوم.. اعرف أسعار الصرف في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 يناير 2024 استقرار في سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، مصحوب بقلة العمليات عليه نظرا لإعلان البنك المركزي عن تعطيل العمل بالبنوك المصرية اليوم نظرا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم

وتصدر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم عمليات البحث، وخاصة أن هناك قطاع كبير من المصريين يعمل في المملكة العربية السعودية واقترب موعد عودتهم في اجازة منتصف العام ويرغب في استثمار مدخراته، كما أن هناك من يرغب في معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه قبل السفر للملكة العربية السعودية لأداء شعائر العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

يرصد “الدستور” من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع إجازة البنوك لمدة 3 أيام الجمعة إلي الأحد بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم نحو 8.22 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك القاهرة

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الأحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الجنيه مقابل الريال السعودي

سجل سعر الريال بالبنك الأهلي المصري السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الأحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.