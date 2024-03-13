الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك وخاصة البنك الأهلي من أكثر الموضوعات التي تنال الكثير من البحث بعد أن تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 48 جنيها. 

سعر الدولار فى البنك الاهلى اليوم الأربعاء

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار فى البنك الاهلى وفي مختلف البنوك المصرية والاجنبية اليوم الاربعاء 13 مارس 2024.

استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري عن 48.4 جنيه للشراء و  48.5 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.42 جنيه للشراء  و 48.52 جنيه للبيع 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم في مصر 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 48.5 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع 

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 48.5 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع. 

أسعار الأرز للجملة فى السوق المحلية اليوم

بعد استيراد 300 ألف طن.. أسعار السكر في مصر اليوم الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري 

دولار أمريكى

48.3529 جنيه للشراء 

 48.4909 جنيه للبيع 

يورو

 52.8497 جنيه للشراء

53.0054 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى

    61.8385 جنيه للشراء

62.0344 جنيه للبيع 

دولار كنـدى

 35.8329 جنيه للشراء 

35.9458 جنيه للبيع 

كرون دانمركى

    7.0872 جنيه للشراء

7.1080 جنيه للبيع 

كرون نرويجى

    4.5990 جنيه للشراء

4.6133 جنيه للبيع 

كرون ســويدى

    4.7186 جنيه للشراء

4.7331  جنيه للبيع 

فرنك سويسرى

    55.0402 جنيه للشراء

55.2288 جنيه للبيع 

 

100 ين يابانى  

32.6863 جنيه للشراء

32.7862 جنيه للبيع 

 

ريـــال سعـــودى

    12.8920 جنيه للشراء

12.9295 جنيه للبيع 

 

دينــار كويتى  

157.3628   جنيه للشراء

157.8633 جنيه للبيع 

 

درهم اماراتى

    13.1630 جنيه للشراء

    13.2041 جنيه للبيع 

 

دولار اســـترالى

    31.9564 جنيه للشراء

    32.0525 جنيه للبيع 

 

دينــار البحــرين

    128.2603 جنيه للشراء

    128.6537 جنيه للبيع 

 

ريـــال عمـــانى

    125.5853   جنيه للشراء

125.9666 جنيه للبيع 

 

ريـــال قطــــرى

    13.2564 جنيه للشراء

    13.3016 جنيه للبيع 

 

دينـار اردنـى

    68.1026 جنيه للشراء

68.4899 جنيه للبيع 

 

يوان صينى

    6.7218 جنيه للشراء

    6.7416 جنيه للبيع 

 

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