سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنوك وخاصة البنك الأهلي من أكثر الموضوعات التي تنال الكثير من البحث بعد أن تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 48 جنيها.
سعر الدولار فى البنك الاهلى اليوم الأربعاء
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار فى البنك الاهلى وفي مختلف البنوك المصرية والاجنبية اليوم الاربعاء 13 مارس 2024.
استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري عن 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر اليوم
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في مصر
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 48.5 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 48.5 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
48.3529 جنيه للشراء
48.4909 جنيه للبيع
يورو
52.8497 جنيه للشراء
53.0054 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
61.8385 جنيه للشراء
62.0344 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.8329 جنيه للشراء
35.9458 جنيه للبيع
كرون دانمركى
7.0872 جنيه للشراء
7.1080 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.5990 جنيه للشراء
4.6133 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.7186 جنيه للشراء
4.7331 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
55.0402 جنيه للشراء
55.2288 جنيه للبيع
100 ين يابانى
32.6863 جنيه للشراء
32.7862 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.8920 جنيه للشراء
12.9295 جنيه للبيع
دينــار كويتى
157.3628 جنيه للشراء
157.8633 جنيه للبيع
درهم اماراتى
13.1630 جنيه للشراء
13.2041 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.9564 جنيه للشراء
32.0525 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
128.2603 جنيه للشراء
128.6537 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
125.5853 جنيه للشراء
125.9666 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.2564 جنيه للشراء
13.3016 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
68.1026 جنيه للشراء
68.4899 جنيه للبيع
يوان صينى
6.7218 جنيه للشراء
6.7416 جنيه للبيع
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