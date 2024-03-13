سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنوك وخاصة البنك الأهلي من أكثر الموضوعات التي تنال الكثير من البحث بعد أن تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 48 جنيها.

سعر الدولار فى البنك الاهلى اليوم الأربعاء

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار فى البنك الاهلى وفي مختلف البنوك المصرية والاجنبية اليوم الاربعاء 13 مارس 2024.

استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري عن 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 48.5 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 48.5 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري

دولار أمريكى

48.3529 جنيه للشراء

48.4909 جنيه للبيع

يورو

52.8497 جنيه للشراء

53.0054 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

61.8385 جنيه للشراء

62.0344 جنيه للبيع

دولار كنـدى

35.8329 جنيه للشراء

35.9458 جنيه للبيع

كرون دانمركى

7.0872 جنيه للشراء

7.1080 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.5990 جنيه للشراء

4.6133 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.7186 جنيه للشراء

4.7331 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

55.0402 جنيه للشراء

55.2288 جنيه للبيع

100 ين يابانى

32.6863 جنيه للشراء

32.7862 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.8920 جنيه للشراء

12.9295 جنيه للبيع

دينــار كويتى

157.3628 جنيه للشراء

157.8633 جنيه للبيع

درهم اماراتى

13.1630 جنيه للشراء

13.2041 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

31.9564 جنيه للشراء

32.0525 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

128.2603 جنيه للشراء

128.6537 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

125.5853 جنيه للشراء

125.9666 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.2564 جنيه للشراء

13.3016 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

68.1026 جنيه للشراء

68.4899 جنيه للبيع

يوان صينى

6.7218 جنيه للشراء

6.7416 جنيه للبيع

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