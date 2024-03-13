الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

  استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية. 


ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقرت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، وفي بنك مصر استقر ليسجل 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار ليسجل 49.13 جنيه للشراء، و49.23 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه 48.71 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك

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سعر الدولار اليوم 2 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

 

سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" 


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجل سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو"، في البنك الأهلي تباينا، ليسجل 53.24 جنيه للشراء، 53.39 جنيه للبيع، وفي بنك مصر استقر ليسجل 53.17 جنيه للشراء، و53.47 للبيع.


وفي البنوك الخاصة، استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ليسجل 53.15 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 53.26 جنيه للشراء، و53.42 جنيه للبيع.
وبالنسبة للجنيه الإسترليني، في البنك الأهلي، تباين الجنيه الإسترليني ليسجل 62.34 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 62.21 جنيه للشراء، و62.66 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 62.19 جنيه للشراء، و62.64 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 62.34 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 12.99 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع،والدرهم الإماراتي سجل 13.28 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع،والدينار الكويتي سجل 158.15 جنيه للشراء، و159.03جنيه للبيع. 

أسعار صرف الدولار البنوك الجنيه المصري صرف الدولار الدولار

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

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