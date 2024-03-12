الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"العامة للتنمية السياحية" يعتمد مشروع موازنة الهيئة للعام المالى (2024/ 2025)

عاصم الجزار
عاصم الجزار

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار جهود الهيئة العامة للتنمية السياحية  خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات، وذلك في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الإسكان، حيث تم اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/ 2025، بإيرادات إجمالية قدرت بمبلغ مليار و737 مليونا و5 آلاف جنيه، وصافي ربح بمبلغ مليار و130 مليونا جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأكد وزير الإسكان استمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80% حال السداد حتى 31 مارس الجاري، وما كان له من أثر إيجابي فى تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2023/ 2024 مبلغ 1.467 مليار جنيه، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100% تقريبًا.

وخلال الاجتماع، تابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حاليًا إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة يجرى تنفيذها.

ووجه الجزار، الجهاز التنفيذي للهيئة بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيدًا للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحي مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.

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