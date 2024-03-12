الثلاثاء 12 مارس 2024
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مصر

وزير الإسكان يتابع تكليفات اجتماع الوزراء بشأن التصنيع المحلى للطلمبات

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من مسئولى المصانع والشركات المحلية والعالمية المهتمة بتوطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك بهدف بحث خطط مصانع وشركات التصنيع المحلي لتحقيق تصنيع محلي للطلمبات.

وأكد وزير الإسكان أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالمنتج المحلى، وتحفيز المصانع الوطنية، وهو ما نعمل عليه حاليا، بهدف توفير المهمات والمعدات المطلوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، عن طريق الإنتاج المحلى، خاصة فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

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وفى هذا السياق، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بقيادات أحد المصانع المحلية والقطاع الخاص المتخصصة فى تصنيع الطلمبات بمختلف أنواعها لبحث موقف التصنيع المحلي، وبحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وخلال الاجتماع تمت مناقشة مجهودات المصنع التي تم اتخاذها بالتعاون مع أحد المصانع العالمية بغرض توطين صناعة الطلمبات المطلوبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة الطلمبات الغاطسة التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي بالقري المصرية، وأفاد ممثلو المصنع بأنه قد تم اتخاذ خطوات جادة في الاتفاق مع أحد المصانع العالمية لنقل الملكية الفكرية وآلية التصنيع والرسومات المتعلقة بالطلمبات إلى المصنع في مصر لتوفير متطلبات السوق المصرية من الطلمبات الغاطسة.

وعرض الدكتور سيد إسماعيل موقف احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الحالية من المهمات الكهروميكانيكية المختلفة التي منها الطلمبات بمختلف أنواعها وقدراتها، كما اكد أن هناك احتياجا كبيرا من المهمات الكهروميكانيكية خاصة الطلمبات الغاطسة في السوق المحلية والمناطق المجاورة ما يسهم في تشجيع المصانع والقطاع الخاص علي التواجد داخل مصر وزيادة استثماراتها.

كما أشار إلى استعداد الوزارة الكامل لدعم مختلف المصانع المحلية والعالمية لنجاح مبادرة التصنيع المحلي وتوفير حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهمات المطلوبة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلًا، مؤكدًا أن النجاح لن يتم إلا بتكاتف جهود كل الجهات المعنية والهيئات المتخصصة والشركات الوطنية والعالمية العاملة علي التصنيع.

كما أشار ممثلو المصنع إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات والمصانع المحلية المختلفة لتصنيع بعض المهمات والأجزاء المطلوبة لاستكمال عملية التصنيع الكامل للطلمبة محليًا، وهو ما يأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بتكامل المصانع المحلية مع بعضها بهدف التصنيع المحلى للطلمبات.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل بضرورة استمرار المتابعة مع الجهات المعنية للحصول علي الموافقات المطلوبة وتحقيق التصنيع المحلي للطلمبات بنسب تصنيع محلي متزايدة.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولى الاسكان

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