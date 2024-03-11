الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وضع حجر الأساس لمدرسة صلاح الدين الدولية ببنى سويف الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام  المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والدكتور على جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق، بوضع حجر الأساس لمدرسة صلاح الدين الدولية بالحي السكني الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة، وذلك بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومجلس إدارة المدرسة، وذلك عقب احتفالية أقيمت بمناسبة وضع حجر الأساس.

وألقى الدكتور على جمعة كلمة عبّر خلالها عن سعادته بتلك المناسبة، متمنيًا التوفيق للقائمين على مشروع المدرسة، وأن تسهم في رفع المستوى التعليمي بالمدينة.

من جانبه، رحب المهندس أحمد عبدالجابر، بالحضور، مهنئًا الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، في كلمة موجزة، عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية والخاصة ببدء تشييد ذلك الصرح العلمي بالمدينة، ولا سيما أن نهضة التعليم تُسهم بشكل فعال في نهضة الأمم، وهو ركيزة أساسية للتقدم والازدهار.

أحمد عبد الجابر جهاز مدينة بني سويف الجديدة على جمعة مفتى جمهورية مصر العربية حجر الأساس مدرسة صلاح الدين الدولية بالحي السكني الخامس

مواد متعلقة

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

أسماء وعناوين 397 مسجدًا بمبادرة "حصن طفلك بالقرأن الكريم" في كفر الشيخ

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

عثور طاقم إسعاف بأسوان على 755 ألف جنيه.. والمشرف: مسئوليتنا توصيل الأمانات لأهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها