الإثنين 11 مارس 2024
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مصر

رئيس مجمع الكنائس المعمداني يهنئ رئيس جهاز الشروق بمناسبة شهر رمضان

القس اسحق مرزوق،
القس اسحق مرزوق، رئيس مجمع الكنائس المعمداني

استقبل المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز، الدكتور القس اسحق مرزوق، رئيس مجمع الكنائس المعمداني المحافظ بمصر وراعى الكنيسة المعمدانية المحافظة بالشروق، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقدم رئيس المجمع المعمدانى، خلال زيارته باقة من الزهور، وكذلك التقط عددًا من الصور التذكارية تعبيرًا عن روح المحبة والمودة، متمنيا حلول شهر رمضان المبارك على مصرنا الحبيبة، بكل خير.

كما عبر رئيس جهاز مدينة الشروق، عن خالص تقديره للزيارة وترحيبه برئيس المجمع والوفد المرافق لهم.

جولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بالمنطقتين الرابعة والخامسة عمارات

وفي سياق متصل، قام المهندس على سعد، يرافقه مسئولو الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بالمنطقتين الرابعة والخامسة عمارات، والمحاور والطرق الداخلية، وكذا الحدائق العامة بالمنطقتين.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الجولة بالمرور على أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات وصيانة المتنزهات، ورعاية المزروعات والتعامل مع أي مخالفات، مؤكدًا خلال المرور على تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها، وإعادة الشيء لأصله لبعض القطعيات بالطرق والمشَّايات داخل الحدائق، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.

كما التقى رئيس الجهاز بعددٍ من السكان بالمناطق نطاق الجولة، واستمع لشكاواهم وآرائهم،  والتي جاء أبرز ما فيها طلبهم دفع أعمال الرصف بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات، موجهًا بإعطاء الأولوية للتنفيذ خلال الفترة القادمة لأعمال الطبقة الأسفلتية بالقطاعات التي اشتكى منها السكان والواقعة ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع.  

وأكد رئيس الجهاز في ختام الجولة استمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق مسئولو الجهاز الدكتور القس اسحق مرزوق الكنائس المعمداني المحافظة بالشروق

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