جهاز مدينة الشروق يُنظم الصالون الثقافي الأول ضمن خطة التطوير المؤسسي
نظم المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق الصالون الثقافي الأول تحت عنوان "المستقبل الأخضر" وذلك برعاية الجهاز وبالتنسيق مع هاني عبد المريد مدير المركز الثقافي بالمدينة والتابع للهيئة المصرية العامة للكتاب وبحضور كلًا من المهندس طارق يوسف والمهندس أحمد مكي نائبا رئيس الجهاز ووائل عبدالوارث مدير عام الشؤون المالية ورئيس لجنة التطوير المؤسسي بالجهاز والمهندس محمد صلاح مدير التنمية، وأكرم هاشم مدير العلاقات العامة وأحمد جريدةنائب مدير العلاقات العامة.
حيث شهد الصالون إقامة ندوات ألقاها مجموعه متميزه من ذوي الاختصاص والتي جاءت تحت عنوان "المستقبل الأخضر" تحدثا فيها عن التطوير المؤسسي، والذكاء الاصطناعي في بناء المستقبل وكذا دور الثقافة في بناء الجمهورية الجديدة 2030.
كما أكد "رئيس الجهاز" على استمرار دعم الخطة التنفيذية للتطوير المؤسسي إيمانًا بدورها في تحقيق التقدم المرجو في المرحلة الحالية.