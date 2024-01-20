السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان": طرح قطع أراضي ورش صغيرة للبيع بمدينة الشروق..وبدء تنفيذ مدخل جديد للمدينة

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة الشروق

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 5 قطع أراضي ورش صغيرة بمساحات تتراوح بين (334م2: 358م2)، بالمدينة للبيع بالمزاد العني.

وأوضح جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 6/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، قام المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بجولة تفقدية، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة أعمال تأمين ونقل المرافق المتعارضة مع مدخل الطريق الجديد والواقع بالمحور الغربى للمدينة، والجارى تنفيذه للربط بالطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائرى القديم ومحور " جوزيف تيتو"، ومنها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة. 

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال الكشف على خطى مياه الصرف المعالجة قطر 500 مم، و900مم، بهدف تأمينهما وكذلك نقل أعمدة الإنارة المتعارضة بموقع المدخل الجديد للمدينة.

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الإسكان تشارك فى إعداد قواعد إرشادية دولية تضمن بعد البشر عن إقامة المدن الذكية

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وزير الإسكان يعلن منح بعض التيسيرات فى الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة

وفي سياق اخر أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالي:- عدم استحقاق أيـة عـلاوات للتخديم الخـارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن ٢٥% من إجمالي مساحة أرض المشروع.

مدينة الشروق تنمية مدينة الشروق الطريق الدائري الأوسطي لطريق الجديد لمحور الغربى مياه الصرف المعالجة

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